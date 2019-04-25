Рада перенесла внесення змін до закону про ринок електроенергії

Верховна рада України перенесла розгляд законопроекту №8527 "Про внесення змін до розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про ринок електричної енергії" на наступний пленарний вівторок, 14 травня. Про це заявив спікер ВР Андрій Парубій перед закриттям вечірнього пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи розпочали розгляд документу за повною процедурою і наступного пленарного вівторка продовжать його розгляд.

"Наступного вівторку продовжимо розгляд, ми це робили неодноразово, щоб ми не втратили законопроект. Зараз від фракцій виступимо, наступний вівторок починаємо тільки з цього закону, ми більше нічого не можемо розглядати", - заявив глава ВР.

Разом з тим Парубій уточнив, що у п'ятницю Рада зможе розглянути проекти постанов щодо скасування "мовного закону", незважаючи на те, що нардепи не завершили розгляд цього документу.

Зазначимо, відповідно до Прикінцевих та перехідних положень закону "Про ринок електричної енергії" передбачалося до 11 червня 2018 року провести реорганізацію Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії шляхом утворення центрального органу виконавчої влади, що здійснює держнагляд (контроль) у галузі електроенергетики та теплопостачання.

Згідно з постановою Кабміну, передбачено утворення Державної інспекції енергетичного нагляду, на яку покладено функції з реалізації держполітики з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики та теплопостачання (Держенергонагляд ЦОВВ).

Законопроектом пропонується відтермінувати реорганізацію інспекцій з метою вирішення питання їх фінансування з тарифу ДП "НЕК "Укренерго" на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергосистемою України до початку роботи Держенергонагляду ЦОВВ.

"Зазначене рішення не впливатиме на початок роботи нового ринку електричної енергії", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в кінці березня Кабмін схвалив законопроект про погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії для переходу на нову модель ринку.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії.