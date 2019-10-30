Рада перейменувала 4 населених пункти

Верховна рада України підтримала перейменування чотирьох населених пунктів. Зокрема, парламент схвалив 4 проекти постанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи схвалили проекти постанов №№2176, 2177, 2310 та 2311.

Відповідно, село Островки Маневицького району Волинської області перейменували в село Острови; село Рачки Немирівського району Вінницької області - в Подільське; село Бірки Сокальського району Львівської області - в Борок; а село Мазарня-Каранська Кам'янка-Бузького району Львівської області - в Мазярню-Каранську.

Нагадаємо, в середу Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2175 "Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області". Документом передбачається перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області в місто Переяслав.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 9 скликання раніше схвалив перейменування чотирьох населених пунктів. Відповідно, село Іванівка Любашівського району Одеської області перейменували в село Янівка; село Рябухине Нововодолазького району Харківської області - у Гуляй Поле; село Мелихівка Нововодолазького району Харківської області - у Миколаївку та село Текуче Косівського району Івано-Франківської області у село Текуча.