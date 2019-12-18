Раді рекомендують відстрочити збільшені штрафи за ввезення "євроблях"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фінансовий комітет рекомендує ухвалити у другому читанні відповідний законопроект №2288

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді схвалити у другому читанні законопроект №2288, яким пропонується відстрочка збільшених штрафів за ввезення "євроблях". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується тим, що закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України" не забезпечив досягнення вищезазначеної мети у повному обсязі.

Так, після прийняття законопроекту у першому читанні до нього від народних депутатів України надійшло 16 пропозицій. За результатами розгляду було враховано 11 пропозицій, а 5 відхилено.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон з пропозицією комітету, пропозиціями суб’єктів права законодавчої ініціативи, та з необхідними техніко-юридичними правками", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада на початку грудня схвалила за основу в першому читанні законопроект №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 і 481" про відстрочку збільшення штрафу за ввезення "евроблях", за нього проголосували 311 нардепів.

Як писало РБК-Україна, у кінці вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників "євроблях". Закон уже набув чинності.

Додамо також, даним законом була передбачена відстрочка штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів. Таким чином, пільговий період збільшено з 270 до 360 днів.