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Рада відстрочила призов на військову службу для співробітників ДСНС

Автор: Юлія Струк

Верховна рада відстрочила призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Нардепи схвалили в цілому відповідний проект закону №3689.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 282 нардепа.

У пояснювальній записці Кабінет міністрів пояснював, що призов на строкову військову службу осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту, ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС завдань за призначенням.

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Документ надав відстрочку від призову на строкову військову службу особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу в органи і підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Прийняття законопроекту дозволить накопичити і підготувати людські ресурси з числа призовників для комплектування людськими ресурсами органів і підрозділів ДСНС, що дозволить якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану і проведення цільової мобілізації", - раніше підкреслював Кабмін у пояснювальній записці до документу.

Нагадаємо, даний законопроект Кабмін вніс у Раду в кінці червня.

Як писало РБК-Україна, весняна призовна кампанія 2020 року в Україні змістилася через пандемію коронавірусу і введеного з цієї причини карантину.

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