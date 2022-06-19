RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада скасувала військовий збір для українських захисників

Фото: військових звільнили від сплати податку на "війну" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Парламент звільнив українських захисників від сплати податку "на війну". Також для військових спростили процедуру отримання пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Відповідне рішення народні депутати прийняли на засіданні 19 червня.

Так, ухвалений законопроект №7432 передбачає звільнення від військового збору українських захисників та захисниць та інших військовослужбовців. Відміна оподаткування буде діяти під час воєнного стану.

Зокрема ці зміни стосуються:

  • Збройних Сил України;
  • Національної гвардії;
  • правоохоронних органів;
  • Служби безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • Держприкордонслужби;
  • Управління державної охорони;
  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Держспецзв'язку.

Також Верховна рада підтримала законопроєкт, який спрощує отримання пенсій для військових. Тепер вони можуть самостійно обирати зручний для них банк. Раніше військові отримали пенсію лише через державний "Ощадбанк".

Нагадаємо, що у Мінфіні заговорили про повернення податків для бізнесу, оскільки видатки бюджету наразі значно перевищують доходи.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПодаткиЗбройні сили УкраїниВерховна рада