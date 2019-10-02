Рада скасувала ліцензування у сфері космічної діяльності

Парламент схвалив у другому читанні законопроект №1071 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про державне регулювання космічної діяльності", передає кореспондент РБК-Україна.

За законопроект проголосували 308 депутатів ВР.

Документом визначається, що суб'єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми; виключити положення із закону "Про космічної діяльності" щодо здійснення ліцензування космічної діяльності (на сьогоднішній день положеннями закону україни "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" не передбачено ліцензування такого виду).

Згідно з законом, суб'єкт космічної діяльності України приватної форми власності, який має намір здійснювати космічну діяльність, надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, декларацію про здійснення господарської діяльності у сфері космічної діяльності.

"Запропонована законопроектом декларація є лише інструментом для входу суб'єктів космічної діяльності приватної форми власності на цей ринок. На сьогоднішній день, діяльність суб'єктів космічної діяльності досить зарегульована іншими документами дозвільного характеру, в залежності від підвиду космічної діяльності", - наголошується в пояснювальній записці.

Так, суб'єкт космічної діяльності приватної форми власності, подаючи декларацію про здійснення господарської діяльності у сфері космічної діяльності, лише інформує Державне космічне агентство України про намір вчинення ним відповідного виду космічної діяльності в Україні.

При цьому Держкосмос протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначеної декларації повинен її зареєструвати і розмістити на своєму сайті. Таким чином, інформація про суб'єктів космічної діяльності приватної форми власності, а також видів їх господарської діяльності буде розміщена на офіційному сайті Держкосмосу у вільному доступі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 вересня Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1071 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності". Законопроект підтримали 283 народні депутати.

Крім того, в травні Верховна рада ХІІІ скликання провалила законопроект №9219 "Про внесення змін у деякі закони України про сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України".