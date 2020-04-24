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Рада скасувала адмінстягнення у вигляді штрафних балів

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З Кодексу про адміністративні правопорушення виключили відповідну норму

Верховна рада України підтримала законопроект №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 302 парламентарії.

Документом передбачається виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення норми щодо дії адміністративного стягнення у виді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Зокрема, пропонується виключити з КУпАП такі норми:

  • пункт 21 частини першої статті 24 (види адміністративних стягнень);
  • частину другу статті 27 (штраф), згідно з якою штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів, передбачених статтею 27-1 цього кодексу;
  • статтю 271 (Штрафні бали);
  • в абзаці другому частин першої та другої статті 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) виключаються слова і цифри "або 50 штрафних балів".

Нагадаємо, сьогодні о 13:00 спікер Верховної ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту. Раніше анонсувалося, що цей законопроект розглянуть на цьому засіданні.

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