Рада відхилила закон про БФР та ліквідацію податкової міліції

Верховна рада України відхилила законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань, яким пропонувалася ліквідація податкової міліції. Відповідне рішення підтримали 253 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи підтримали постанову "Про відхилення проєкту закону України про Бюро фінансових розслідувань". Даний законопроєкт готувався до розгляду у другому читанні.

Зазначимо, документом передбачалося створення Бюро фінансових розслідувань, як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів.

Нагадаємо, раніше закон про Бюро фінансових розслідувань був прийнятий у першому читанні в жовтні 2019 року.

У вересні Кабінет міністрів відновив повноваження Податкової міліції в Державній фіскальній службі (ДФС) до утворення нового органу. Передбачалося, що податкова міліція буде здійснювати свої функції тимчасово - до утворення Бюро фінансових розслідувань, яке стане новим органом з розслідування фінансових злочинів.