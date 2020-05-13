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Рада звільнила чорнобильців від сплати адмінзбору при держреєстрації

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За документ проголосували 277 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №2030 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" про надання права безкоштовної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 277 парламентарів.

Так, проектом з метою забезпечення доступності державної реєстрації для громадських об'єднань осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та їх символіки, а також держреєстрації змін до відомостей про прізвища, імена, по-батькові та місцезнаходження фізичної особи - підприємця, які є особами з інвалідністю, пропонується звільнити від сплати адміністративного збору за здійснення реєстраційних дій

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Документом також передбачається виключити положення про право державних реєстраторів на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію в розмірі не менше 10 відсотків адміністративного збору.

Нагадаємо, раніше Рада відправила на доопрацювання закон про посилення соцгарантій дітям-сиротам. Таке рішення підтримали 246 депутатів парламенту.