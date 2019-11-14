Рада залишила мільярдні акцизні збори на місцях та оголосила перерву

Верховна рада України схвалила відстрочку передачі акцизу з палива до Дорожного фонду. Відповідну поправку до законопроекту № 2144 про зміни в Бюджетний кодекс підтримали 275 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович заявив, що в проекті акцизний податок з палива передають у Дорожній фонд.

"Неприпустимо його забирати, пропонується на 2020 рік залишити за місцевими громадами. Це дасть їм можливість стати на ноги. А з 1 січня 2021 року ми будемо ним наповнювати державний Дорожній фонд", - заявив Андрійович.

При цьому профільний комітет був проти правки, так як цей податок не належить до доходів загального фонду держбюджету, а в повному обсязі зараховується у спеціальний фонд як джерело надходжень до Дорожнього фонду. У комітеті зазначають, що це призведе до розбалансування показників проекту держбюджету-2020 та знизить надходження Дорожнього фонду на 7,7 млрд гривень.

Отметим, правка предлагали установить как исключение в 2020 году 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине топлива и 13,44% акцизного налога с импортного топлива автоматически зачисл в бюджеты местного самоуправления.

Після цього голосування Рада пішла на перерву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в парламентській фракції "Слуга народу" допускають прийняття бюджету-2020 вже сьогодні.