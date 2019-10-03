Рада схвалила закон про столицю: що зміниться для Києва

Верховна рада України в першому читанні схвалила проект про внесення змін до закону про столицю. РБК-Україна розбиралося, що зміниться для Києва, якщо закон документ пройде всі процедури і набуде чинності в нинішній редакції.

Позачергові вибори і скорочення Київради

Згідно з законом про столицю, 8 грудня 2019 в Києві мають пройти позачергові вибори мера і до міської ради, а протягом місяця після оголошення результатів має бути сформовано виконавчий комітет. Крім того, кількість депутатів Київради скорочується зі 120 до 84.

Зазначимо, у Верховної ради і так були законні підстави оголосити позачергові вибори, оскільки Київрада не збиралася на пленарні засідання більше ста днів.

Посади мера Києва і голови КМДА чітко розмежовуються

Київська міська державна адміністрація перестає бути виконкомом Київради, а голова КМДА не зможе суміщати посаду з будь-якою іншою. Таким чином, в майбутньому виключається можливість того, що мером Києва і головою КМДА буде одна людина.

Голова КМДА як і сьогодні буде призначатися і звільнятися президентом за поданням Кабінету міністрів. Уряд також може скасовувати рішення глави КМДА.

Крім того, істотно розширюються його повноваження за рахунок тих, які сьогодні входять до компетенції мера Києва. Зокрема, голова КМДА прийматиме участь у вирішенні питань щодо проведення у столиці великих заходів, у засіданнях Кабміну з питань Києва, погоджувати розміщення офісів центральних органів влади і кадрові призначення.

Повернення райрад з новими повноваженнями

Після прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України ЦВК повинна організувати вибори районних рад у Києві. Закон про столицю чітко розподіляє повноваження Київради та райрад, передаючи до сфери останніх:

середню, дошкільну та позашкільну освіту;

первинна і профілактична медична допомога;

районні заклади культури;

молодіжні, туристичні та культурні програми;

контроль за забудовою і в сфері експлуатації житла;

благоустрій території;

паркування транспортних засобів;

торгівля на ринках.

Голова райради буде обиратися депутатами своєї ради на таємному голосуванні. Більшістю голосів його також зможуть звільнити. При цьому таке питання мають виносити на розгляд на вимогу мера Києва або не менш як третини депутатів райради.

Райони Києва включають в адміністративно-територіальну систему України

Київські райони увійдуть в систему адміністративно-територіального поділу України, межі Києва і перелік районів буде встановлювати парламент за поданням Кабміну. Відначимо, на сьогодні в столиці десять районів.

За Києвом закріплюється статус адмінцентра Київської області

Місцезнаходження Київської обласної державної адміністрації (ОДА) буде законодавчо закріплено в новому законі. Примітно, що влітку президент Володимир Зеленський на представленні нового голови Київської ОДА цікавився, чи можна перенести офіс адміністрації за межі столиці.