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Рада схвалила стратегію екологічної держполітики до 2030 року


Документ у другому читанні підтримав 241 депутат ВР

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8328 об основных принципах (стратегии) ​​государственной экологической политики Украины на период до 2030 года, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержал 241 нардеп.

Законом предусмотрен пересмотр основных стратегических задач экологической госполитики, основанные, прежде всего, на выявленных корневых причинах экологических проблем Украины и финансовой состоятельности страны к их решению.

"Сформировано видение состояния окружающей среды, которого Украина должна достичь в 2030 году. Опираясь на выводы достижимости целей и задач действующей стратегии, включая финансовую состоятельность, предложено продлить срок действия стратегии до 2030 года. Формулировка целей и стратегических задач происходила таким образом, чтобы они были направлены на ликвидацию причин негативных явлений, а не их последствий", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас цели стратегии включают:

  • формирование в обществе экологических ценностей и принципов устойчивого потребления и производства, в которую входит 5 стратегических задач;
  • обеспечение устойчивого развития природно-ресурсного потенциала Украины, в которую входит 16 стратегических задач;
  • обеспечение интеграции экологической политики в процесс принятия решений по социально-экономическому развитию Украины, в которую входит 7 стратегических задач;
  • снижение экологических рисков для экосистем и здоровья населения до социально приемлемого уровня, в которую входит 11 стратегических задач;
  • совершенствование и развитие государственной системы природоохранного управления, в которую входит 12 стратегических задач.

Напомним, в октябре 2018 года Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №8328 об основных принципах (стратегии) ​​государственной экологической политики Украины на период до 2030 года.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона №8328 "Об основных принципах (стратегии) ​​государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" в конце апреля прошлого года.

Добавим, в начале сентября 2018-го министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, вызванная вооруженной агрессией Российской Федерации экологическая катастрофа на Донбассе грозит всей Европе.

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