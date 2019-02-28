Рада схвалила стратегію екологічної держполітики до 2030 року

Документ у другому читанні підтримав 241 депутат ВР
Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8328 об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года, передает корреспондент РБК-Украина.
Документ поддержал 241 нардеп.
Законом предусмотрен пересмотр основных стратегических задач экологической госполитики, основанные, прежде всего, на выявленных корневых причинах экологических проблем Украины и финансовой состоятельности страны к их решению.
"Сформировано видение состояния окружающей среды, которого Украина должна достичь в 2030 году. Опираясь на выводы достижимости целей и задач действующей стратегии, включая финансовую состоятельность, предложено продлить срок действия стратегии до 2030 года. Формулировка целей и стратегических задач происходила таким образом, чтобы они были направлены на ликвидацию причин негативных явлений, а не их последствий", - говорится в пояснительной записке.
Сейчас цели стратегии включают:
Напомним, в октябре 2018 года Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №8328 об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года.
Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона №8328 "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" в конце апреля прошлого года.
Добавим, в начале сентября 2018-го министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, вызванная вооруженной агрессией Российской Федерации экологическая катастрофа на Донбассе грозит всей Европе.