Рада схвалила за основу законопроект про погашення боргів "Укрнафти"

Верховна рада схвалила за основу законопроект №4119 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік. Він передбачає погашення податкових боргів "Укрнафти" на 30,35 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ підтримали 279 народних депутатів.

Закон передбачає, що спочатку Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" отримає від Кабінету міністрів 32,3 млрд гривень компенсації за поставки газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,95 млрд гривень.

Після цього "Нафтогаз" повинен заплатити "Укрнафті" за 2,06 млрд куб. м газу, поставленого у 2006 (15,1 млрд гривень), і авансовий платіж за газ майбутньої видобутку (24,1 млрд гривень.).

Очікується, що з цих коштів "Укрнафта" погасить 30,35 млрд гривень боргів.

При цьому додаткові грошові зобов'язання по ПДВ і податку на прибуток, які виникнуть у "Укрнафти" в результаті операцій купівлі-продажу газу з НАК, складуть 6,2 млрд гривень.

З цього випливає, що сумарний обсяг надходжень до спецфонду держбюджету в рамках операцій між НАК і "Укрнафтою" складе 42,5 млрд гривень (30,35 млрд гривень + 5,95 млрд гривень + 6,2 млрд гривень).

У разі відрахування 32,2 млрд гривень компенсації, яку повинен отримати "Нафтогаз", виникає залишок 10,3 млрд гривень.

"Надлишок надходжень у сумі 10,3 млрд грн буде спрямовано на забезпечення додаткових джерел фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 (у сумі 8,9 млрд гривень) та фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі (у сумі 1,4 млрд гривень)", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, на початку лютого суд затвердив мирову угоду "Укртрансгаз" з "Укрнафтою" на 15 млрд гривень. Зазначалося, що вона дасть можливість погасити податковий борг "Укрнафти".

Як писало РБК-Україна, в березні 2019 року виконавчий директор "Нафтогазу" і глава наглядової ради ПАТ "Укрнафта" Юрій Вітренко заявив, що податковий борг ПАТ, за розрахунками, може досягати 30 млрд гривень.