Рада схвалила остаточну ліквідацію "Укроборонпрому": що це означає

"За" проголосували 256 нардепів.

ДК перетворять на акціонерне товариство. Очікується, що закон дозволить прискорити трансформацію ОПК у найкоротші терміни - до одного року.

Згідно з законом, у рамках трансформації створять два великих холдинги: "Оборонні системи України", які об'єднають 65 підприємств у 6 субхолдингів; і аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіацією і космосом.

Передбачене перетворення державних підприємств ОПК на акціонерні товариства. Вони отримали можливість об’єднатися з вітчизняними та іноземними партнерами.

У законі прописано, що підприємства оборонно-промислового комплексу, які відповідно до закону можуть бути приватизовані, не задіяні у виконанні оборонного держзамовлення (держконтрактів з оборонних закупівель) та не здійснюють виробництво, розроблення, модернізацію, ремонт, обслуговування, реалізацію, утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, можуть передавати Фонду державного майна для приватизації.

Підкреслимо, згідно з документом, на ДП, які на момент припинення "Укроборонпрому" входили до його складу, до їх перетворення в товариства можуть утворювати підрозділи відомчої воєнізованої охорони.

Під час виконання службових обов’язків працівники підрозділів відомчої воєнізованої охорони мають право застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби самооборони.