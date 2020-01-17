Рада схвалила комплекс заходів для покращення становища дітей в Україні

Парламент підтримав за основу та в цілому проект постанови №2672 "Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосував 351 парламентар.

Постановою затверджується комплекс заходів, направлених на поліпшення становища українських дітей та удосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення та дотримання прав дитини в Україні.

Передбачається доручити Кабінету міністрів:

опрацювати та подати на розгляд ВР низку законодавчих змін, направлених на посилення соціального захисту та на забезпечення реалізації прав дітей;

доручити центральним органам виконавчої влади (Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству оборони, Міністерству юстиції), місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вжити заходів, в межах компетенції органу, щодо удосконалення їх діяльності у сфері забезпечення та дотримання прав дитини в Україні.

Рада також рекомендує Верховному суду України проаналізувати судову практику щодо розгляду судами цивільних справ з позбавлення батьківських прав та поновлення в батьківських правах, відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, дотримання судами першої інстанції терміну розгляду справ цієї категорії, внести пропозиції та вжити заходів щодо поліпшення захисту прав дитини під час розгляду судами таких справ.

Нагадаємо, народні депутати прийняли в другому читанні законопроект № 0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців, за нього проголосували 355 нардепів.

Як писало РБК-Україна, Рада планує посилити соціальні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням.