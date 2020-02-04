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Рада схвалила зміни до закону "Про споживче кредитування" за основу

Новини » Політика     04.02.2020 - 18:01
Рада схвалила зміни до закону "Про споживче кредитування" за основу
Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)

За документ проголосували 369 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1109 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону "Про споживче кредитування", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за документ проголосували 369 нардепів.

Проектом пропонується шляхом внесення змін до ЗУ "Про споживче кредитування" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

Зокрема, планується виключити з переліку договорів, на які не поширюється дія ЗУ "Про споживче кредитування":

  • кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця;
  • кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору.

Передбачається, що на кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не поширюються норми частини другої - сьомої статті 9 закону (щодо необхідності надання кредитодавцем споживачу до укладення договору паспорту споживчого кредиту за спеціальною формою) та статті 19 (щодо черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит).

Також пропонується обмежити сукупну суму платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, подвійною сумою, одержаною споживачем за таким договором, що не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Документом планується, що згода споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, є обов’язковою умовою надання кредиту.

"Зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів (включаючи переуступку прав вимоги), в порядку, визначеному ЗУ "Про організацію формування та обігу кредитних історій", хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій; скоротити термін внесення кредитним бюро отриманих від кредитодавця відомостей з семи до трьох робочих днів", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, , в Україні з 3 лютого почала працювати державна програма підтримки малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, до програми вже приєдналися чотири державні банки. При цьому, щоб отримати кредит на пільгових умовах, необхідно пройти кілька етапів відбору - показати бізнес-план, а також внести свій грошовий вклад.

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