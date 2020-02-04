Рада одобрила изменения в закон "О потребительском кредитовании" за основу

Фото: заседание Верховной рады (РБК-Украина)

За документ проголосовали 369 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1109 "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за документ проголосовали 369 нардепов.

Проектом предлагается путем внесения изменений в ЗУ "О потребительском кредитовании" и "Об организации формирования и обращения кредитных историй".

В частности, планируется исключить из перечня договоров, на которые не распространяется действие ЗУ "О потребительском кредитовании":

кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;

кредитные договора, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора.

Предполагается, что на кредитные договора, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, не распространяются нормы части второй - седьмой статьи 9 закона (о необходимости предоставления кредитором потребителю до заключения договора паспорта потребительского кредита по специальной форме) и статьи 19 (в отношении очередности погашения требований по договору о потребительском кредите)

Также предлагается ограничить общую сумму платежей, подлежащих уплате потребителем, в случае невыполнения его обязательств, предусмотренных договором о потребительском кредите (неустойки (штраф, пеня), процентной ставки, иных платежей), общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, двойной суммой, полученной потребителем по такому договору, не может быть увеличена по договоренности сторон

Документом планируется, что согласие потребителя на передачу информации относительно этого кредита хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй, является обязательным условием предоставления кредита.

"Обязать кредитодателя передавать информацию о всех потребительских кредитов (включая переуступку прав требования), в порядке, определенном ЗУ "Об организации формирования и обращения кредитных историй", хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй; сократить срок внесения кредитным бюро полученных от кредитодателя сведений с семи до трех рабочих дней", - указано в пояснительной записке

Напомним, в Украине с 3 февраля начала работать государственная программа поддержки малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". По словам премьер-министра Алексея Гончарука, к программе уже присоединились четыре государственных банков. При этом, чтобы получить кредит на льготных условиях, необходимо пройти несколько этапов отбора - показать бизнес-план, а также внести свой денежный вклад.