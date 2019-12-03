Рада ухвалила ще один закон для анбандлинга "Нафтогазу"

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект № 2359-1 для анбандлинга Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідне рішення підтримали 328 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Передбачається для виконання зобов'язань по відділенню оператора ГТС до 2021 року звільнити від ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що перебуває в держвласності у складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд, пов'язаних єдиним технологічним процесом.

Крім того, до 2022 року відкладається встановлення касового методу визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за операціями з поставки/придбання майна, яке не перебуває у держвласності, у складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд.

Також у законі прописано, що до 2021 року відкладається виключення з визначення поставки товарів - операції з надання (передачі) і повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами, якщо ці операції проводяться з метою відокремлення оператора ГТС.

Нагадаємо, 1 грудня набрав чинності закон "Про внесення змін до закону України "Про публічних закупівель" у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу". Закон у рамках відділення оператора ГТС дозволяє в зобов'язаннях, які виникли на підставі договорів про закупівлі "Нафтогазу".

Також РБК-Україна писало, що НАК "Нафтогаз України" визначив вартість ГТС України в процесі анбандлинга. Згідно з документами, "Нафтогаз" затвердив ринкову вартість активів "Укртрансгазу" з метою їх передачі у статутний капітал ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в сумі 3,209 млрд грн (без ПДВ) станом на 1 жовтня 2019 року.