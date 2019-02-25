Рада може звернутися до Мін'юсту щодо екстрадиції Януковича

Нардепи мають звернутися щодо направлення Росії відповідного запиту

Народные депутаты должны обратиться в Министерство юстиции по поводу направления запроса России с требованием экстрадировать осужденного в Украине беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее предложение она озвучила в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Я бы очень хотела, чтобы мы от Верховной рады обратились в Министерство юстиции с вопросом, направлен ли запрос в Российскую Федерацию по экстрадиции Виктора Януковича, который был осужден на 13 лет в Украине", - сообщила Геращенко.

Напомним, платные адвокаты Януковича подали апелляционную жалобу на приговор Оболонского районного суда Киева, согласно которому экс-президента приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

Как писало РБК-Украина ранее, защитник президента-беглеца Александр Байдык обратился в суд с заявлением об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре.

Так, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы.