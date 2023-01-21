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Рада изберет трех судей КСУ по своей квоте

Фото: Рада назначит трех судей КСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Аппарат Верховной рады объявил о начале конкурсного отбора кандидатур на три вакантных должности судьи Конституционного суда Украины. Решение было принято по представлению Комитета по вопросам правовой политики от 20 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайт Рады.

Согласно сообщению, Аппарат Верховной рады принимает документы от лиц, претендующих на участие в таком отборе, в течение десяти дней. Прием документов завершается 30 января 2023г.

Напомним, состав Конституционный суд составляет 18 судей. Президент, Верховная рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей КСУ.

В декабре 2022 года Верховная рада приняла закон, изменяющий порядок отбора судей Конституционного суда. Судей теперь будут отбирать на конкурсной основе.

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