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Рада призначила трьох нових членів Нацради: хто отримав посаду

Автор: Марія Кучерявець

Парламент призначив трьох нових членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Вони отримали посади за квотою Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію парламенту.

Так, за результатами рейтингового голосування, парламент обрав три кандидатури, які набрали найбільше голосів.

На вакантні посади членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення призначено:

  • Ольгу Герасим'юк (268 голосів);
  • Олександра Бурмагіна (283 голоси);
  • Олега Черниша (273 голоси).

Нагадаємо, що Національна рада України з телебачення та радіомовлення запровадила спеціальний моніторинг медіа. Мова йде про перевірку ЗМІ на поширення фейків про коронавірус.

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