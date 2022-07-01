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Рада призначила нового омбудсмена: хто ним став

Фото: нардеп Дмитро Лубінець (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Парламент обрав нового уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Ним став нардеп Дмитро Лубінець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.

"Після годинного обговорення, Дмитро Лубінець підтриманий на посаду Уповноваженого Верховної ради України з прав людини", - написав Железняк.

Голосування по фракціям:

  • "Слуга народу" - 181
  • "Європейська солідарність" - 0
  • "Батьківщина" - 10
  • "Платформа за життя та мир" - 14
  • "За майбутнє" - 9
  • "Голос" - 8
  • "Довіра" - 12
  • "Відновлення України" - 3
  • Позафракційні - 13

Фото: парламент обрав новим омбудсменом Дмитра Лубінця (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про Лубінця

Дмитро Лубінець у 2019 році був обраний до Верховної ради України 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи "За майбутнє". Він також був депутатом Ради попереднього скликання - від "Блоку Петра Порошенка".

Згодом Лубінець був призначений на посаду голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, що Верховна рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Як пояснила сама Денісова, її звільнення пов'язано з тим, що Офіс президента "не влаштовує її активність як омбудсмена".

Додамо, що вже 21 червня в парламент внесли кандидатуру Дмитра Лубінця на посаду омбудсмена, хоча спочатку попереджали про затягнутість процедури.

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