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Комітет рекомендує Раді прийняти постанову про місцеві вибори

Україна, Четвер 09 липня 2020 16:02
Комітет рекомендує Раді прийняти постанову про місцеві вибори
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Раді рекомендують схвалити проект постанови №3809

Комітет парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній раді прийняти в цілому проект постанови №3809 про призначення чергових місцевих виборів. Призначити їх пропонують на неділю, 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"За результатами голосування комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект постанови №3809 в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Рішення підтримали 15 членів комітету при одному "проти", - вказано у повідомленні.

При цьому комітет рекомендував відхилити альтернативні проекти постанов про проведення місцевих виборів №3582 і №3813.

Згідно з цією постановою, вибори депутатів Верховної ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях республіки, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не призначаються і не проводяться. Вибори на цих територіях призначать окремим законом і тільки в разі припинення російської агресії і виведення усіх незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, в парламенті сьогодні з'явився текст проекту постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів.

Так, постанову зареєстрували ще в середу, проте спочатку без тексту.

Як писало РБК-Україна, на місцевих виборах цього року влада планує протестувати формат онлайн-голосування, однак тільки в великих містах.

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