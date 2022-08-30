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Рада спрямувала канадський кредит на закупівлю газу до опалювального сезону

Фото: газ до опалювального сезону купуватимуть за кредит від Канади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", який передбачає виділення 12,7 млрд гривень на закупівлю газу. Закон в цілому підтримали 266 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Згідно з документом (проект №7681), кошти виділяються Міністерству енергетики України на видатки за новою бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" за рахунок збільшення державних зовнішніх запозичень.

Закон встановлює, що "Нафтогаз" після реалізації природного газу, придбаного за рахунок таких видатків, перераховує кошти від такої реалізації до державного бюджету.

Закон "спрямовано на забезпечення енергетичної безпеки держави та потреб споживачів України (побутових споживачів, бюджетних організацій, підприємств теплоенергетики) у природному газі протягом опалювального сезону 2022-2023 років в умовах загальноєвропейської енергетичної кризи".

Нагадаємо, Канада надала Україні кредит на 450 млн канадських доларів (або 12,7 млрд гривень) на закупівлю газу до опалювального сезону.

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