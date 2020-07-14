Рада направила 2,3 млрд гривень до статутного капіталу "Південмашу" для погашення боргів

Верховна рада направила 2,3 млрд гривень до статутного капіталу "Південного машинобудівного заводу імені О.М.Макарова" для погашення боргів. Нардепи прийняли в цілому законопроект №3697 для його фінансового оздоровлення.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 324 нардепи.

У пояснювальній записці наголошується, що системна криза на "Південмаші" триває вже понад десять років. Ще в 2009 році Кабінет міністрів прийняв Державну програму розвитку підприємства, яка передбачала виведення компанії з кризи. Однак внаслідок системного недофінансування жодна із завдань програми її не виконали.

"Особливої гостроти криза набула в першій половині 2014 року, коли відбулася обвальна руйнація зв’язків з традиційними постачальниками і замовниками з РФ. Це призвело до скорочення грошового потоку за основними договорами з 4,25 до 0,12 млрд грн та до зменшення обсягів виробництва більше ніж на 80%", - вказано у ній.

Близько 6 тисяч співробітників підприємства 10 місяців не отримують виплати по зарплаті. Проблема тривалої заборгованості викликана зривом ряду контрактів і закриттям програми "Морський старт" на початку цього року.

Підкреслимо, з 2,3 млрд гривень на заборгованість із зарплати виділять 200 млн грн, а на заборгованість перед бюджетом за іншими платежами підуть 2,1 млрд, які після отримання будуть виплачені в бюджет як сплата заборгованості.

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