Рада почне розгляд закону про захист економічної конкуренції у середу

У середу парламент також розгляне ратифікації міжнародних угод

В пленарную среду Верховная рада начнет рассмотрение законопроекта №6746 о защите экономической конкуренции. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в среду парламент традиционно рассмотрит ратификации международных соглашений.

"Также на среду предлагается объемный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении принципов процессуальной справедливости и повышении эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции №6746", - сообщил Парубий.

Спикер ВР отметил, что законопроект получил большое количество правок. Поэтому депутаты могут не успеть рассмотреть его в среду.

"Мы сможем его пройти в среду, а в четверг принять решение после завершения обсуждения", - добавил глава парламента.

Напомним, в апреле прошлого года нардепы не поддержали во втором чтении проект закона №6746. Так, после ряда неудачных голосований за принятие законопроекта во втором чтении Парубий вынес на голосование предложение отправить его на повторное второе чтение в комитет, за что проголосовали 238 депутатов ВР.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе парламент рассмотрит изменения в Конституцию по курсу Украины в Евросоюз и НАТО и переименование Днепропетровской области.