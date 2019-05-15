Рада розгляне інавгурацію одразу після закону про ДБР

Верховна рада України почне розгляд питання щодо дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського одразу після голосування за закон про удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Про це заявив глава парламенту Андрій Парубій перед закриттям ранкового пленарного засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер висловив сподівання, що сьогодні профільний комітет прийме рішення щодо відповідних проектів постанов.

"Це буде очевидно така послідовність: я сподіваюся, що регламентний комітет прийме рішення по постанові щодо інавгурації. Після ДБР (завтра, - ред.) - постанови по інавгурації, потім відразу реформа парламенту. І я дуже розраховую… що ми зможемо ці рішення завтра провести", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, Парубій повідомив, що Рада проголосує закон про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань у четвер, 16 травня. Голосування відбудеться протягом 20-25 хвилин після початку ранкового засідання.

Як писало РБК-Україна раніше, постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити до Верховної ради до 17 травня. На даний момент у Раді зареєстровані 8 проектів постанов, один з них був відкликаний.

Додамо також, сьогодні регламентний комітет проведе засідання, у ході якого розгляне всі постанови про дату інавгурації Зеленського.