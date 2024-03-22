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Совет МВФ принял транш Украины на 880 миллионов долларов

Фото: МВФ принял транш Украины на 880 миллионов долларов (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В четверг, 21 марта, совет директоров МВФ завершил третий пересмотр соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение транша на сумму около 880 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на International Monetary Fund ( IMF ) и сайт Министерства финансов Украины.

Украина успешно выполнила четыре ключевых требования, предусмотренных к третьему пересмотру. Среди них - принятие Национальной стратегии доходов, разработка дорожной карты для управления государственными инвестициями, разработка мер по мобилизации поступлений в государственный бюджет 2024 года, а также принятие законодательства для усиления институциональной автономности и эффективности САП.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является ключевым элементом в обеспечении финансовой стабильности, а также стимулировании экономического восстановления. Власти Украины максимально сосредоточены на выполнении всех условий программы EFF, поскольку это открывает возможность привлечь дополнительную финансовую поддержку. Также важно подчеркнуть, что внедрение таких мер нужно Украине.

Успешное завершение пересмотра открывает путь Украины для получения четвертого транша финансирования в рамках программы EFF в размере около 880 миллионов долларов США (663,9 миллиона СДР) в ближайшее время.

За весь период действия программы МВФ EFF Украина уже получила три транша финансирования общим объемом около 4,5 миллиарда долларов США. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд. долларов США бюджетной помощи Украине.

Напомним, в Минфине сообщили, на что уйдет транш ЕС на 4,5 млрд евро . В частности, по словам Министра финансов Сергея Марченко, привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

Кроме того, в ЕС согласились конфисковать значительную часть сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, и передать их Украине .

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