Шуляк объяснила, зачем Рада сделала первый шаг к легализации медицинского каннабиса
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса. Лекарства на основе каннабиса легализованы в 44 странах, в частности в ЕС и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
"Законопроект четко определяет, что медицинский каннабис - это лекарство, произведенное на фармацевтических предприятиях. Кроме того, в документе прописан механизм жесткого контроля качества, действия и содержания препаратов, который базируется на опыте США, Канады и стран ЕС", - сообщила Шуляк.
По ее словам, использование каннабиса в медицинских целях является распространенной мировой практикой, а его лечебные свойства признаны всем цивилизованным миром.
"Лекарства на основе каннабиса легализованы в 44 странах, в частности в ЕС и США. Они позволяют погасить боль у тяжелобольных и добавить сил в процессе преодоления недуга. Медицинский каннабис - не о курении для удовольствия, это о человечности и желании помочь тем, кто этого нуждается", - объяснила нардеп.
Она также добавила, что лекарства на основе каннабиса назначаются только тогда, когда другие методы лечения не подходят или не помогают.
"Медицинский каннабис помогает не только онкобольным, но и при следующих состояниях: болезнь Альцгеймера; болезнь Крона; глаукома; сильная и хроническая боль и т.д. время боевых действий. Уверена, что каждый из нас имеет близких, коллег или знакомых с онкологией. Надо всегда помнить, что все мы люди, и должны друг друга поддерживать и помогать", - резюмировала Шуляк.
Напомним, недавно легализацию медицинского каннабиса поддержал Владимир Зеленский. По его мнению, в Украине должны применяться все лучшие мировые практики физической и ментальной реабилитации.
Подробнее о легализации читайте в материале Styler "Легалайз в Украине. Зачем узаконивать медицинский каннабис и угрожает ли это созданием "черного" рынка".
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