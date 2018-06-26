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Рада та міжнародні організації домовилися співпрацювати щодо Офісу фінансового аналізу у ВР

НовиниПолітика    26.06.2018 - 20:25
Фото: підписання меморандуму (rada.gov.ua)
Фото: підписання меморандуму (rada.gov.ua)

У парламенті запевнили, що раді можливості переймати найкращий досвід розвинутих країн

Апарат українського парламенту, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) та Вестмінстерська фундація за демократію підписали меморандум про взаєморозуміння щодо продовження співробітництва над втіленням програми "Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній раді України". Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

"Підписано меморандум щодо продовження співпраці над втіленням програми "Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній раді України", - сказано у повідомленні.

Перший заступник керівника Апарату Ради Петро Боднар наголосив, що дуже радий можливості перепідписати меморандум та подовжити співробітництво.

"Ми вітаємо інтеграцію діяльності Офісу у стінах Парламенту. Ми дуже цінуємо підтримку зовні, раді можливості переймати найкращий досвід розвинутих країн", - зазначив Боднар.

За його словами, на сьогоднішній день велика увага приділяється створенню в Апараті Дослідницької служби.

"Ми налаштовані на спільну роботу в цьому напрямку разом з Офісом та сподіваємося , що у майбутньою Офіс зможе бути частиною цієї служби. За два роки ми маємо багато позитивних відгуків щодо діяльності Офісу", - підкреслив Боднар і висловив сподівання, що в подальшому співпраця лише посилюватиметься і зростатиме.

Нагадаємо, раніше комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підписав меморандум про співпрацю з проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) "Реформа управління на сході України II".

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Теги публікації: Верховна Рада, сотрудничество, меморандум  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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