ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рада должна направить налоги со сверхприбылей банков на поддержку железной дороги, - ICC Ukraine

Понедельник 18 августа 2025 18:14
UA EN RU
Рада должна направить налоги со сверхприбылей банков на поддержку железной дороги, - ICC Ukraine Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Налоги со сверхприбылей банков нужно направить на дофинансирование "Укрзализныци", чтобы поддержать работу железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

По его словам, из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры УЗ нужны сотни миллионов гривен для восстановления поврежденной инфраструктуры. Параллельно УЗ сталкивается с ростом расходов на топливо и ремонты, тогда как тарифы остаются замороженными еще с 2021-2022 годов.

"Это создает критический дефицит финансирования. В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект №13439-3, которым предлагается увеличить Резервный фонд госбюджета на 8 млрд грн. Одним из ключевых направлений использования этих средств должна стать поддержка УЗ. Бюджетный комитет уже поддержал документ, его рассмотрение запланировано на 19-20 августа", - рассказал Трохимец.

Эксперт пояснил, что без дофинансирования в сентябре-октябре УЗ может потерять возможность стабильно работать. Это будет означать риски для обороноспособности, логистики гуманитарных грузов и мобильности населения. При этом Трохимец считает, что повышение тарифов сейчас недопустимо: железная дорога остается самым доступным видом транспорта.

"Источник финансирования предлагается понятный - перевыполнение по налогу на прибыль предприятий, прежде всего банков, которые аккумулируют рекордные доходы. Логичным решением является направить эти сверхприбыли не только в бюджет столицы, но и на поддержку критической инфраструктуры. Это даст возможность удержать стабильность железнодорожных перевозок без роста тарифов и гарантировать зарплаты 176 тысячам работников УЗ", - подчеркнул он.

В итоге Трохимец добавил, что увеличение объема Резервного фонда - одна из ключевых из задач парламента, потому что от постоянства работы железной дороги зависит логистика фронта, эвакуация людей и функционирование государства во время войны.

Напомним, законопроект №13439-3 должен дать 8 млрд грн в резерв бюджета для финансирования железной дороги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
Новости
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия