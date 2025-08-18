Рада должна направить налоги со сверхприбылей банков на поддержку железной дороги, - ICC Ukraine

Налоги со сверхприбылей банков нужно направить на дофинансирование "Укрзализныци", чтобы поддержать работу железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

По его словам, из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры УЗ нужны сотни миллионов гривен для восстановления поврежденной инфраструктуры. Параллельно УЗ сталкивается с ростом расходов на топливо и ремонты, тогда как тарифы остаются замороженными еще с 2021-2022 годов.

"Это создает критический дефицит финансирования. В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект №13439-3, которым предлагается увеличить Резервный фонд госбюджета на 8 млрд грн. Одним из ключевых направлений использования этих средств должна стать поддержка УЗ. Бюджетный комитет уже поддержал документ, его рассмотрение запланировано на 19-20 августа", - рассказал Трохимец.

Эксперт пояснил, что без дофинансирования в сентябре-октябре УЗ может потерять возможность стабильно работать. Это будет означать риски для обороноспособности, логистики гуманитарных грузов и мобильности населения. При этом Трохимец считает, что повышение тарифов сейчас недопустимо: железная дорога остается самым доступным видом транспорта.

"Источник финансирования предлагается понятный - перевыполнение по налогу на прибыль предприятий, прежде всего банков, которые аккумулируют рекордные доходы. Логичным решением является направить эти сверхприбыли не только в бюджет столицы, но и на поддержку критической инфраструктуры. Это даст возможность удержать стабильность железнодорожных перевозок без роста тарифов и гарантировать зарплаты 176 тысячам работников УЗ", - подчеркнул он.

В итоге Трохимец добавил, что увеличение объема Резервного фонда - одна из ключевых из задач парламента, потому что от постоянства работы железной дороги зависит логистика фронта, эвакуация людей и функционирование государства во время войны.

Напомним, законопроект №13439-3 должен дать 8 млрд грн в резерв бюджета для финансирования железной дороги.