Рада змінила регламент в частині внесення поправок до другого читання законів

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1039-2 "Про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної ради України про вимоги до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання". Проект закону підтримали 229 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно із законом, пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий ВР за основу.

"Головний комітет, як виняток, може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, уникання помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, які не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділів Апарату ВР та оголошено головуючим на пленарному засіданні при розгляді такого законопроекту до першого читання Такі пропозиції і поправки повинні відповідати предмету правового регулювання законопроекту", - зазначено в тексті закону.

Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроекту пропозиції та поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише в ті розділи, глави, статті, частини, пункти, підпункти, абзаци, речень законопроекту, що не були прийняті у другому читанні.

При цьому пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Радою попереднього скликання вносяться в 14-денний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраного парламенту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1039-2 "Про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання". Тоді документ підтримали 240 народних депутатів.