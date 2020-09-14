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Рада хоче заслухати Резнікова щодо нормандської зустрічі

Автор: Анастасия Рокитна

Верховна рада України планує заслухати віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова. Головна тема - нормандська зустріч радників.

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Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

"Я планую запросити і представника в форматі нормандських перемовин, а саме віце-прем'єр-міністра Олексія Резнікова, щоб він доповів щодо того, як ми бачимо подальший рух в цьому напрямку", - заявив він.

Нагадаємо, під час переговорів політичних радників "нормандської четвірки" у Берліні не вдалося домовитися про дату майбутньої зустрічі лідерів чотирьох країн. Про те в ОП сподіваються, що зустріч лідерів відбудеться до кінця року.

Зазначимо, представник Росії у переговорах Дмитро Козак заявив, що він не бачить жодних підстав для проведення зустрічі у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський сподівався, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться відразу після переговорів політичних радників.

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Новини України Алексей Резников