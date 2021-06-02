Рада хоче ввести до 10 років в'язниці за службову недбалість, яка спричинила смерть людини

Верховна рада хоче передбачити до 10 років в'язниці за службову недбалість, яка спричинила смерть людини. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4634.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Документ підтримали 302 парламентарія.
Закон вносить зміни до статті 367 Кримінального кодексу.
Службову халатність, що спричинила загибель людини, будуть карати позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тисячі - 85 тисяч гривень) або без такого.
Нагадаємо, Рада планує заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №5122.
Як писало РБК-Україна, нардепи також спростили процедуру виплат компенсацій медичним працівникам. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №5415 у цілому.