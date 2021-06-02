Рада хочет ввести до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека

Верховная рада хочет предусмотреть до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшая смерть человека. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4634.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Документ поддержали 302 парламентария.
Закон вносит изменения в статью 367 Уголовного кодекса.
Служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тысячи - 85 тысяч гривен) или без такового.
Напомним, Рада планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5122.
Как писало РБК-Украина, нардепы также упростили процедуру выплат компенсаций медицинским работникам. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5415 в целом.