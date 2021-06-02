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Рада хочет ввести до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека

Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет предусмотреть до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшая смерть человека. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4634.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 302 парламентария.

Закон вносит изменения в статью 367 Уголовного кодекса.

Служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тысячи - 85 тысяч гривен) или без такового.

Напомним, Рада планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5122.

Как писало РБК-Украина, нардепы также упростили процедуру выплат компенсаций медицинским работникам. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5415 в целом.

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Новости Украины тюрьмаВерховная Радахалатность