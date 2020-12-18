Рада хоче врегулювати колізію щодо призначення наглядової ради "Суспільного"

Верховна рада хоче врегулювати колізію щодо призначення членів наглядової ради "Суспільного". Народні депутати схвалили за основу законопроект №4413.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 260 нардепів.

Згідно з документом, депутатські фракції і групи Ради поточного скликання не пізніше ніж за 2 місяці до спливу повноважень членів наглядової ради НСТУ, обраних фракціями і групами попереднього скликання, зможуть обирати нових членів з урахуванням вимог цього закону.

Після прийняття цього закону депутатські фракції і групи, які розформовані або сформувались після делегування членів наглядової ради НСТУ фракціями і групами поточного скликання, не зможуть делегувати представників до награди.

Встановлюють і новий строк повноважень членів наглядової ради "Суспільного" - п’ять років. Зараз він становить чотири роки.

Нагадаємо, торік наглядова рада "Суспільного" скасувала своє рішення про звільнення голови правління компанії-мовника Зураба Аласанії.

Як писало РБК-Україна, раніше суд визнав незаконним і скасував рішення наглядової ради про дострокове припинення контракту з Аласанією.

Аласанію відсторонили від керівництва "UA: Суспільне" у кінці січня 2019-го.