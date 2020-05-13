Рада провалила закон про право нацгвардейців проводити огляд громадян

Фото: Нацгвардія (kmu.gov.ua)

Відповідний законопроект Рада відмовилася підтримати за основу

Верховна рада України відмовилася надати Національній гвардії право проводити особистий огляд, огляд речей українців, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи відхилили відповідний законопроект №3105 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Нацгвардії за основу у першому читанні. За основу його підтримали лише 179 нардепів, не вистачило і голосів, щоб направити документ на повторне перше читання і на доопрацювання авторам.

Нацгвардійцям цим проектом пропонувалось дозволити:

уживати заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення, у тому числі складати протоколи про адміністративні правопорушення, на підставі та в порядку, визначених законом;

вимагати від фізичних осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень НГУ;

формувати (наповнювати) та користуватися реєстрами та базами (банками) даних Міністерства внутрішніх справ в порядку та на підставах, визначених МВС;

у випадках та в порядку, передбачених законами України, передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд уповноважених органів виконавчої влади або судів;

затримувати, доставляти та/або передавати в порядку, на підставах і на строки, визначені Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими законами України, органам Національної поліції (поліцейським), правоохоронним органам осіб, які вчинили або підозрюються у вчиненні адміністративного правопорушення, а також тих осіб, які порушили встановлений пропускний режим або вчинили напад на військові об’єкти Національної гвардії України, а також на об’єкти, що нею охороняються;

застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України.

Нагадаємо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді надати Національній гвардії право проводити особистий огляд, огляд речей українців.

Як писало РБК-Україна, командувач Національної гвардії України Микола Балан видужав від коронавірусу COVID-19 і приступив до виконання своїх обов'язків.