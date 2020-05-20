ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада хоче дозволити АРМА отримувати юридичні послуги від судових фондів

Новини » Політика     20.05.2020 - 13:05
Рада хоче дозволити АРМА отримувати юридичні послуги від судових фондів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект парламент ухвалив за основу

Парламент схвалив за основу у першому читанні законопроект №3304 "Про внесення змін до закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". За документ проголосували 258 парламентарів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонується доповнити ЗУ про АРМА новим розділом IV-1 "Представництво і захист прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах".

Пропоновані законопроектом зміни дозволять агентству залучати на договірних засадах та отримувати юридичні послуги від судових фондів (юридичних радників), не витрачаючи при цьому бюджетних коштів.

"Таким чином, Україна отримає дієвий правовий механізм реального повернення активів, здобутих злочинних шляхом і виведених закордон, а також це дозволить істотно прискорити збір необхідних доказів у відповідних кримінальних провадженнях", - вказано у пояснювальній записці.

Раніше повідомлялось, що частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Верховної ради "в режим комітетів". Ця вимога виникла у зв'язку з тим, що нардеп від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на коронавірусну хворобу.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Раданацагентство по розыску и управлению активами
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся