Рада хоче закликати світових лідерів визнати Лукашенка загрозою міжнародній безпеці

Народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект постанови щодо ситуації в Білорусі. Нардепи хочуть закликати світових лідерів визнати режим Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.

Про це свідчать дані на сайті парламенту .

Проект постанови, який підготували депутати з фракції "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність", передбачає звернення до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Тексту документу на сайті парламенту поки немає. Наразі проект постанови передано на розгляд керівництву Ради.