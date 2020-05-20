Рада хоче змінити спецпроцедуру розгляду законів у другому читанні

Верховна рада схвалила за основу законопроект №3415 "Про внесення змін до регламенту ВРУ щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні". За документ проголосували 292 нардепи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонується встановити обмежений термін дії цієї процедури - впродовж встановленого Кабінетом міністрів карантину через коронавірус та протягом 30 днів з дня скасування цього карантину.

Законопроектом пропонується збільшити нижню границю застосування особливої процедури з 500 до 1000 пропозицій (поправок), надати право кожному депутату визначати по одній відхиленій комітетом пропозиції (поправці) до кожної статті (пункту) прийнятого у першому читанні проекту, наполягати на їх голосуванні з обмеженням загального часу на їх обґрунтування до 5 хвилин.

Також встановлюється, що законопроекти, щодо яких було прийнято рішення про спецпроцедуру розгляду, розглядаються за цією процедурою і після скасування карантину та завершення 30-денного строку з дня його скасування.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до регламенту Верховної ради України з протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури" набрав чинності з 26 квітня.

Як писало РБК-Україна, дані зміни в регламент дозволили Раді прийняти закон про банки в другому читанні.