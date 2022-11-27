Рада хочет лишить мандатов 10 беглых нардепов, но это не так просто, - Стефанчук

Верховная Рада хочет забрать мандаты у около 10 народных депутатов, которые выехали из Украины во время полномасштабной войны с Россией, и не вернулись к работе в парламенте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука в интервью "Суспільному", которое транслировалось во время национального телемарафона.
Он отметил, что этих депутатов уволили со всех должностей, которые они занимали в Раде. Им тоже не выплачивают заработную плату.
"Мы ожидаем сейчас каких-либо потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто", - сказал Стефанчук.
Так, в Конституции Украины четко прописаны основания для лишения мандата депутата:
Таким образом, Верховная Рада не может принять решение, основанное на причинах, не прописанных в Конституции. А саму Конституцию нельзя менять во время военного положения.
"Но мы найдем возможность попрощаться с этими народными депутатами", - сказал Стефанчук.
Он также отметил, что мандат можно забрать у депутатов в случае обнаружения у них двойного гражданства, из-за отсутствия в месте постоянного проживания в течение определенного срока.
Стефанчук добавил, что сейчас прорабатывается вопрос об экстрадиции некоторых нардепов, которые находятся в Европе. Однако для этого нужно решение суда, которое вступит в силу.
Напомним, недавно Игорь Васильковский и Вадим Рабинович потеряли мандаты из-за лишения гражданства.
К тому же, Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Дмитрия Шенцева.
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