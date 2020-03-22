Рада готується до проведення позачергового засідання, - Разумков

Верховна рада України готується до проведення найближчим часом позачергового засідання. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Разумков відповів на питання, чи можуть депутати зібратися, якщо буде потреба вводити надзвичайний стан в Україні.

"Сьогодні ми готуємось до позачергового засідання, коли воно відбудеться. Наші колеги напрацьовують низку законопроектів. Я думаю, що сьогодні до вечора вони вже будуть підготовлені повністю в комітетах", - заявив Разумков.

За його словами, для напрацювання законопроектів в парламенті створено робочу групу, в яку увійшли представники всіх фракцій.

"Для того, щоб більш швидко та якісно підготувати законопроекти, швидко їх пройти та впроваджувати, й прийняти на позачерговому засіданні, Верховна рада склала такий дволанковий підхід. По-перше, це робоча група, в яку було надіслано з усіх фракцій та груп по своєму представнику для того, щоб унормувати та врегулювати питання, які можуть бути спірними або для того, щоб покращити законопроект. Друге: це буде рівень погоджувальної ради з керівниками депутатських фракцій для того, щоб максимально швидко та якісно прийняти законопроекти та продовжувати працювати", - додав він.

Голова ВР зазначив, що зараз парламент чекає від уряду законопроекти, які розглядатимуть на позачерговому засіданні.

"Ми дійсно працюємо над законопроектами, готуємо їх до позачергового засідання. Так само ми чекаємо від уряду і координаційної ради (з питань поширення коронавірусу - ред.) законопроектів, які необхідні для розгляду. Рада буде готова їх розглянути в найкоротший час", - наголосив Разумков.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що 24 березня Рада може зібратися на позачерговому засіданні, щоб розглянути питання введення надзвичайної ситуації в Україні. Однак поки позачергове засідання не скликали.