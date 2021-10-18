Рада цього тижня розгляне держбюджет-2022 у першому читанні

"До 20 жовтня нам необхідно прийняти проект закону про державний бюджет на 2022 рік у першому читанні", - сказав він.

При цьому він нагадав, що одночасно Рада за результатами розгляду законопроекту про держбюджет у першому читанні Рада схвалює висновки та пропозиції депутатів, які отримують статус Бюджетних висновків.

"А уряд відповідно до Бюджетних висновків зобов'язаний доопрацювати проект Державного бюджету на друге читання", - повідомив Стефанчук.

Верховна рада 21 вересня прийняла до розгляду законопроект "Про державний бюджет на 2022 рік".

Згідно з регламентом, проект закону про державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань. Після подання народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту не пізніше 1 жовтня. Верховна рада розглядає проект закону про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада. Остаточно закон про державний бюджет України приймається Верховною радою до 1 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 21 вересня представив у Верховній Раді проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Документ презентував міністр фінансів Сергій Марченко.