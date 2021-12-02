RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада ще на рік продовжила закон про особливий статус Донбасу

Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України ще на рік продовжила закон про так званий особливий статус окупованого Донбасу. Відповідне рішення підтримали 317 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Законопроект пропонує у статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" цифру "2021" замінити цифрою "2022".

У пояснювальній записці йдеться про те, що це дозволить створити додаткові тимчасові можливості для реалізації законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання в окремих районах ОРДЛО на основі принципів і норм міжнародного права та Статуту ООН.

Зазначимо, законом про особливий статус Україна гарантує "недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей". Також гарантується вільне використання, вивчення та підтримка російської мови в суспільному і приватному житті.

А органи місцевого в ОРДЛО мають сприяти використанню російської мови в сфері освіти, ЗМІ, судочинстві, економічної та соціальної діяльності і так далі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що однією з вимог нормандської зустрічі щодо Донбасу є закріплення особливого статусу в Конституції України.

Крім того, Росія хоче, щоб Україна переглянула закон про статус Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбасособый статусВерховна рада