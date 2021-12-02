Рада ще на рік продовжила закон про особливий статус Донбасу

Законопроект пропонує у статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" цифру "2021" замінити цифрою "2022".

У пояснювальній записці йдеться про те, що це дозволить створити додаткові тимчасові можливості для реалізації законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання в окремих районах ОРДЛО на основі принципів і норм міжнародного права та Статуту ООН.

Зазначимо, законом про особливий статус Україна гарантує "недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей". Також гарантується вільне використання, вивчення та підтримка російської мови в суспільному і приватному житті.

А органи місцевого в ОРДЛО мають сприяти використанню російської мови в сфері освіти, ЗМІ, судочинстві, економічної та соціальної діяльності і так далі.