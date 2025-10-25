Совет ЕС внес изменения в план Ukraine Facility: что известно

В министерстве проинформировали, что внесенные изменения касались корректировки сроков реализации отдельных уроков "в соответствии с логикой внедрения реформ". Там уточнили, что обязательства Украины остались неизменными.

Как отмечается, работа над изменениями длилась несколько месяцев и происходила совместно с экспертами Еврокомиссии, Генерального директората по вопросам расширения и Восточного соседства и центральными органами исполнительной власти Украины. Координировало работу Минэкономики.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что согласование пересмотра украинского плана со стороны совета ЕС является свидетельством доверия со стороны партнеров и подтверждением прогресса по выполнению шагов.

"Мы работаем в динамичной среде и обновление Плана позволяет учитывать реальный экономический контекст. Принятые изменения не меняют сути реформ и обязательств, но демонстрируют стабильность партнерства и предсказуемость процессов", - добавил он.

В Минэкономики добавили, что Украина продолжит реализацию плана в полном объеме и в обновленных временных рамках, согласованных с Еврокомиссией.