Совет ЕС внес изменения в план Ukraine Facility: что известно

Совет Евросоюза утвердил изменения в план Украины в рамках программы Ukraine Facility, которые в августе принял Кабмин. Обновление произошло в плановом порядке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
В министерстве проинформировали, что внесенные изменения касались корректировки сроков реализации отдельных уроков "в соответствии с логикой внедрения реформ". Там уточнили, что обязательства Украины остались неизменными.
Как отмечается, работа над изменениями длилась несколько месяцев и происходила совместно с экспертами Еврокомиссии, Генерального директората по вопросам расширения и Восточного соседства и центральными органами исполнительной власти Украины. Координировало работу Минэкономики.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что согласование пересмотра украинского плана со стороны совета ЕС является свидетельством доверия со стороны партнеров и подтверждением прогресса по выполнению шагов.
"Мы работаем в динамичной среде и обновление Плана позволяет учитывать реальный экономический контекст. Принятые изменения не меняют сути реформ и обязательств, но демонстрируют стабильность партнерства и предсказуемость процессов", - добавил он.
В Минэкономики добавили, что Украина продолжит реализацию плана в полном объеме и в обновленных временных рамках, согласованных с Еврокомиссией.
Напомним, что Ukraine Facility является программой финансовой поддержки Украины от ЕС в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Эта программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности страны, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.
В конце сентября мы писали, что Швеция стала первой страной ЕС, которая вложила в программу Ukraine Facility дополнительные деньги. Речь шла о 3 млрд гривен, которые Украина может получить, выполняя индикаторы программы.