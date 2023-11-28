Совет ЕС одобрил дополнительное финансирование для обучения украинских военных

Такие тренировки бойцов ВСУ проводятся в рамках Миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Финансирование будет увеличено на 194 миллиона евро и в целом составит 255 миллионов евро.

"Целью сегодняшнего решения является продолжение поддержки EUMAM в наращивании потенциала Вооруженных Сил Украины, исходя из потребностей Украины и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Также отмечается, что данная поддержка продолжит способствовать широкомасштабной подготовке личного состава ВСУ и позволит государствам-членам ЕС предоставить необходимое учебное оборудование и материалы.

Обучение военных ВСУ под эгидой EUMAM

Напомним, что около года назад тренировочная миссия Европейского союза для военных ВСУ (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов был установлен на уровне 3,1 млрд евро.

В обучении украинских военных принимают участие ряд государств.

С момента запуска миссии EUMAM Украина в октябре прошлого года и по состоянию на сегодня в рамках программы уже прошли обучение более 34 тысяч украинских солдат.