Совет ЕС одобрил очередной транш на 2,3 млрд евро для Украины

Украина вскоре получит около 2,3 миллиарда евро: Совет Европейского Союза утвердил решение о выделении шестого транша поддержки в рамках Ukraine Facility.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета Европейского союза и премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
В Евросоюзе отметили, что выплата стала возможной благодаря успешному выполнению Украиной восьми необходимых шагов для этого транша, а также завершению одного из невыполненных пунктов, связанного с четвертым траншем.
Как пояснили в ЕС, эти средства направят прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и обеспечение бесперебойной работы государственного управления.
В Еврокомиссии отмечают, что программа поддержки тесно связана с Планом для Украины, который определяет стратегию Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС.
По состоянию на сейчас Украина выполнила 63 из 68 шагов, предусмотренных текущим этапом программы.
Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в управлении государственными финансами, зеленом переходе и охране окружающей среды, а также оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.
"Этот шестой транш в рамках действующей программы является важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения", - отметила Свириденко.
Она заверила, что правительство работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода.
Финансовая программа Европейского Союза, направленная на поддержку Украины в период войны и восстановления после нее - Ukraine Facility - вступила в силу 1 марта 2024 года. Она предусматривает до 50 миллиардов евро грантов и займов для поддержки восстановления и реформ в период 2024-2027 годов.
Из этой суммы до 32 млрд евро ориентировочно предназначены для финансирования реформ и инвестиций, определенных в Плане для Украины. Выплаты осуществляются в зависимости от выполнения конкретных показателей.
Пятый транш финансирования в рамках программы Ukraine Facility на сумму более 1,8 млрд евро Украина получила 5 ноября. Предыдущие транши составляли около 4,2 млрд, 4,1 млрд, 3,5 млрд и 3,2 млрд евро.