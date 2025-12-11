RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Совет ЕС одобрил очередной транш на 2,3 млрд евро для Украины

Иллюстративное фото: флаги Украины и ЕС (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Украина вскоре получит около 2,3 миллиарда евро: Совет Европейского Союза утвердил решение о выделении шестого транша поддержки в рамках Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета Европейского союза и премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

В Евросоюзе отметили, что выплата стала возможной благодаря успешному выполнению Украиной восьми необходимых шагов для этого транша, а также завершению одного из невыполненных пунктов, связанного с четвертым траншем.

Как пояснили в ЕС, эти средства направят прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и обеспечение бесперебойной работы государственного управления.

В Еврокомиссии отмечают, что программа поддержки тесно связана с Планом для Украины, который определяет стратегию Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС.

По состоянию на сейчас Украина выполнила 63 из 68 шагов, предусмотренных текущим этапом программы.

Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в управлении государственными финансами, зеленом переходе и охране окружающей среды, а также оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

"Этот шестой транш в рамках действующей программы является важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения", - отметила Свириденко.

Она заверила, что правительство работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода.

 

Ukraine Facility

Финансовая программа Европейского Союза, направленная на поддержку Украины в период войны и восстановления после нее - Ukraine Facility - вступила в силу 1 марта 2024 года. Она предусматривает до 50 миллиардов евро грантов и займов для поддержки восстановления и реформ в период 2024-2027 годов.

Из этой суммы до 32 млрд евро ориентировочно предназначены для финансирования реформ и инвестиций, определенных в Плане для Украины. Выплаты осуществляются в зависимости от выполнения конкретных показателей.

Пятый транш финансирования в рамках программы Ukraine Facility на сумму более 1,8 млрд евро Украина получила 5 ноября. Предыдущие транши составляли около 4,2 млрд, 4,1 млрд, 3,5 млрд и 3,2 млрд евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаСовет ЕвропыТранш