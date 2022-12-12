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Совет ЕС в понедельник может утвердить девятый пакет санкций против России

Фото: Совет ЕС в понедельник может утвердить девятый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит в понедельник в Брюсселе ситуацию в Украине и развитие событий в Иране, а также, возможно, примет девятый пакет санкций в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Высокопоставленный чиновник ЕС, информируя на условии анонимности журналистов о повестке министерского совещания, подтвердил, что главы МИД стран ЕС могут принять очередные пакеты санкций в отношении России и Ирана.

Как сообщается, на встрече будут обсуждаться возможности поддержки энергетической системы Украины, разрушенной российскими обстрелами, а также замороженные российские активы и перспектива их конфискации, чтобы эти средства можно было направить на послевоенное восстановление Украины.

Ранее мы писали, что послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России в начале недели. Представленные в документе ограничения, предварительно, содержат массу отступлений, что делает пакет слабее.

Также ранее РБК-Украина сообщало о том, что Еврокомиссия 7 декабря объявила содержание девятого пакета санкций против России.

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