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Совет ЕС поддержал создание оборонного фонда на 150 млрд евро

Фото: Адам Шлапка, польский министр по делам Европейского союза (x.com/adamSzlapka)
Автор: Сергей Пышкин

Совет Европейского союза (ЕС) принял регламент создания инструмента "Безопасность и оборона для Европы" (SAFE).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский совет.

"Мы приняли первую масштабную оборонную инвестиционную программу на уровне ЕС стоимостью 150 миллиардов евро... Это беспрецедентный инструмент, который усилит нашу обороноспособность и поддержит нашу оборонную промышленность. Чем больше мы инвестируем в нашу безопасность и оборону, тем лучше мы сдерживаем тех, кто желает нам зла", - заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка.

SAFE

Как объясняет Европейский совет, инструмент будет финансировать срочные и масштабные инвестиции в Европейскую оборонную технологическую и промышленную базу (EDTIB). Это позволить усилить производственные мощности, обеспечить доступность оборонного оборудования в случае необходимости и устранить пробелы в возможностях.

Также SAFE позволит ЕС в дальнейшем поддерживать Украину, привлекая ее оборонную промышленность к этому инструменту с самого начала.

"Через SAFE ЕС предоставит до 150 миллиардов евро, которые будут распределены между заинтересованными странами-членами по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентным ценам, которые будут погашаться странами-членами-бенефициарами", - объясняет Европейский совет.

 

Усиление обороны ЕС

В начале марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.

В частности страны ЕС согласовали создание фонда на 150 млрд евро который будет направлен на усиление обороноспособности страны-членов блока.

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Евросоюз