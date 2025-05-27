Совет ЕС поддержал создание оборонного фонда на 150 млрд евро

"Мы приняли первую масштабную оборонную инвестиционную программу на уровне ЕС стоимостью 150 миллиардов евро... Это беспрецедентный инструмент, который усилит нашу обороноспособность и поддержит нашу оборонную промышленность. Чем больше мы инвестируем в нашу безопасность и оборону, тем лучше мы сдерживаем тех, кто желает нам зла", - заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка.

SAFE

Как объясняет Европейский совет, инструмент будет финансировать срочные и масштабные инвестиции в Европейскую оборонную технологическую и промышленную базу (EDTIB). Это позволить усилить производственные мощности, обеспечить доступность оборонного оборудования в случае необходимости и устранить пробелы в возможностях.

Также SAFE позволит ЕС в дальнейшем поддерживать Украину, привлекая ее оборонную промышленность к этому инструменту с самого начала.

"Через SAFE ЕС предоставит до 150 миллиардов евро, которые будут распределены между заинтересованными странами-членами по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентным ценам, которые будут погашаться странами-членами-бенефициарами", - объясняет Европейский совет.