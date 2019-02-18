Рада має прийняти закон для посилення євроінтеграційного комітету, - нардеп

Під час розробки закону має бути враховано досвід Польщі та інших країн ЄС

Парламент до конца 2019 года должен принять закон, который усилит функции комитета Верховной рады по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, при разработке закона должно быть учтен опыт Польши и других европейских стран.

"Очень важно, чтобы нынешний парламент смог принять закон, который усиливает функцию комитета ВР по вопросам евроинтеграции. Именно комитет евроинтеграции должен быть тем ситом, без которого невозможно принять ни один закон на предмет несоответствия стандартам ЕС. И я надеюсь на поддержку правительства. Я надеюсь, что до конца года парламент должен принять сильные функции комитета евроинтеграции", - добавила замглавы ВР.

Геращенко также отметила, что евроинтеграционные законопроекты должны подаваться в парламент от Кабинета министров.

"Эти законы, касающиеся имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС должны подаваться от правительства. Правительство должно отвечать за их наполнение, за их значимость. Мы приветствуем привлечение общественных организаций к разработке законов, но они не могут работать за правительство", - подчеркнула нардеп.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Раде должна улучшиться координация между Кабинетом министров и представителями парламента, которые должны согласовывать принятие евроинтеграционных законопроектов.

Как писало РБК-Украина ранее, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о саботаже народными депутатами евроинтеграционных законов.